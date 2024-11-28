Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı - Son Dakika
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Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı

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Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı Gaziantep'te depremde oğlunu, gelinini ve üç torununu kaybeden 65 yaşındaki Fatma Aslan, depremden 6 saat sonra enkazdan çıkan torunu ve oğluyla hayata tutunuyor.

28.11.2024 11:12
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Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te depremde oğlunu, gelinini ve üç torununu kaybeden 65 yaşındaki Fatma Aslan, depremden 6 saat sonra enkazdan çıkan torunu ve oğluyla hayata tutunuyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde büyük yıkıma neden olmuş, 400 ev yıkılmış ve 65 kişi hayatını kaybetmişti. Depremzedeler için yapılan yeni köy evleri, sağlam yapıları ve konforlarıyla dikkat çekerken, evlerine kavuşan depremzedelerin yarım kalan hikayeleri yürek burktu. Yeni evine kavuşan 65 yaşındaki Fatma Aslan, depremde oğlunu, gelinini ve üç torununu kaybettiğini anlattı. Aslan, depremden 6 saat sonra çıkan 6 yaşındaki kız torunu ve oğluyla hayata tutunuyor.

"Devletimiz bize her zaman yardım etti ve hala da ediyor"

Aslan, depremden sonra çok destek gördüğünü söyleyerek, "Depremden 6 saat sonra hayatta kalan tek torunum ve oğlumla birlikte hayatıma devam ediyorum. Devletimiz bize her zaman yardım etti ve hala da ediyor. Devletimiz sayesinde bu güzel evlere kavuştuk. Artık bu soğukta ısınma imkanı bulabiliyoruz. Konteynerde zor günler geçirdik. Keşke çocuklarım yaşasaydı, çadırda oturmaya razıydım" dedi.

"Kardeşlerimin ağzında toprak vardı"

Aslan, torununun enkazdan kurtulurken söylediklerini anlatarak, "Torunum, 'Annemi ve babamı çağırdım, benimle gelmediler. Kardeşlerimin ağzında toprak vardı. Sonra kepçe sesini duyunca korkup dışarı çıktım' dedi. Onu enkazdan çıkarınca kaybettik ama daha sonra hastanede bulduk" şeklinde konuştu.

"Torunum konteynerde çok korkuyordu"

Torununun konteynerde yaşadığı korkuları anlatan Aslan, "Torunum konteynerde çok korkuyordu. En ufak bir seste 'Deprem oluyor, kaçalım' diyordu. Çok şükür şimdi evimize kavuştuk. Evimiz çok güzel. Allah devletimizden razı olsun. Sıcak bir yuvamız var" diye konuştu.

Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadının buruk hikayesi... Depremden geriye torunu ve oğlu kaldı - Son Dakika

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