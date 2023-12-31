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Yeni Zelanda, 2024'e büyük bir coşkuyla merhaba dedi - Son Dakika
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Yeni Zelanda, 2024'e büyük bir coşkuyla merhaba dedi

Yeni Zelanda, dünyanın dört bir yanında geri sayımın sürdüğü 2024'e havai fişek gösterisiyle merhaba dedi. Auckland kentinde binlerce kişinin toplandığı Sky Tower'da gerçekleştirilen gösterilerle yeni yıla coşkuyla giren Yeni Zelanda, 2024'ü karşılamaktan büyük mutluluk duydu.

Yeni Zelanda, 2024\'e büyük bir coşkuyla merhaba dedi
31.12.2023 - 16:01,
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- Yeni Zelanda, 2024'e "Merhaba" dedi

AUCKLAND - Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 2024'e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kaynak: İHA
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Yeni Zelanda, Kiribati, Dünya, Güncel, Son Dakika

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