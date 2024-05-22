Yeni Zelanda\'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu

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Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Huia kuşunun tek tüyü, açık artırmada yaklaşık 28 bin dolara (yaklaşık 46 bin Yeni Zelanda doları) satılarak dünyanın "en pahalı tüyü" oldu.

BBC'nin haberine göre, Webb's Müzayede Evi, başta tüyün yaklaşık 3 bin dolara alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, 28 bin dolarla şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce bu kuşun bir tüyünün yaklaşık 5 bin dolara (8 bin Yeni Zelanda doları) alıcı bulduğu belirtildi.

Webb's Müzayede Evinin Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "kutsal" kabul ettiği Huia kuşuna ait tüyün durumunun "çok iyi" olduğunu ve uzun süre korunabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda Müzesine göre, Huia kuşlarına ait tüyler geçmişte Maori halkı için statü sembolüydü ancak bu kuşların, koleksiyoncuların hedefi haline gelmesi neslinin tükenmesine yol açtı.

Huia kuşunun en son 1907'de görüldüğü tahmin ediliyor.