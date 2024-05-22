Yeni Zelanda'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu

Yeni Zelanda\'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu

Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Huia kuşunun tek tüyü, açık artırmada 28 bin dolara satılarak dünyanın en pahalı tüyü oldu. Webb's Müzayede Evi, tüyün yaklaşık 3 bin dolara alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı. Huia kuşuna ait tüyün durumu çok iyi olduğu ve uzun süre korunabileceği belirtildi. Huia kuşlarına ait tüyler geçmişte Maori halkı için statü sembolüydü ancak koleksiyoncuların hedefi haline gelmesi neslinin tükenmesine yol açtı.

22.05.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Huia kuşunun tek tüyü, açık artırmada yaklaşık 28 bin dolara (yaklaşık 46 bin Yeni Zelanda doları) satılarak dünyanın "en pahalı tüyü" oldu.

BBC'nin haberine göre, Webb's Müzayede Evi, başta tüyün yaklaşık 3 bin dolara alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, 28 bin dolarla şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce bu kuşun bir tüyünün yaklaşık 5 bin dolara (8 bin Yeni Zelanda doları) alıcı bulduğu belirtildi.

Webb's Müzayede Evinin Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "kutsal" kabul ettiği Huia kuşuna ait tüyün durumunun "çok iyi" olduğunu ve uzun süre korunabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda Müzesine göre, Huia kuşlarına ait tüyler geçmişte Maori halkı için statü sembolüydü ancak bu kuşların, koleksiyoncuların hedefi haline gelmesi neslinin tükenmesine yol açtı.

Huia kuşunun en son 1907'de görüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Hayvanlar, Kültür, Doğa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Huia kuşunun tek tüyü dünyanın en pahalı tüyü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement