Yeni Zelanda'da Tai Chi Meraklıları Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Tai Chi Meraklıları Bir Araya Geldi

Yeni Zelanda\'da Tai Chi Meraklıları Bir Araya Geldi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, Çin Kültür Merkezi ve diğer kuruluşların ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2024 Yeni Zelanda Dünya Tai Chi Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinlik, antik Çin dövüş sanatlarını ve bu sanatların fiziksel ve zihinsel sağlığa faydalarını tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Tai Chi Günü her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanmaktadır.

28.04.2024 14:58
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AUCKLAND, 28 Nisan (Xinhua) -- Tai Chi meraklıları Cumartesi günü Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 2024 Yeni Zelanda Dünya Tai Chi Günü Etkinliği için bir araya geldi.

Auckland'daki Çin Kültür Merkezi ve diğer kuruluşların ortaklaşa ev sahipliği yaptığı etkinlik, antik Çin dövüş sanatlarını ve bu sanatların fiziksel ve zihinsel sağlığa faydalarını tanıtıyor.

Dünya Tai Chi Günü her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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