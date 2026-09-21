Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu oylamasını yaklaşık 105 bin kişiyle siyah ardıç kuşu kazandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu oylamasını yaklaşık 105 bin kişiyle siyah ardıç kuşu kazandı

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Yeni Zelanda'da doğanın korunmasına dikkati çekmek için 20 yıldır yapılan Yılın Kuşu oylamasını, yaklaşık 105 bin katılımcının oyuyla Chatham Adaları'na özgü siyah ardıç kuşu kazandı. 1980'lerde 5'e inen dünya popülasyonu, koruma çalışmaları sayesinde bugün yaklaşık 350'ye çıktı.

Dünya genelindeki sayıları 1980'li yıllarda 5'e kadar düşen ancak uygulanan koruma programıyla nesli tükenme tehlikesinden kurtarılan siyah ardıç kuşu, Yeni Zelanda'da "Yılın Kuşu" seçildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'da doğanın korunmasında farkındalık oluşturmak amacıyla 20 yıldır düzenlenen "Yılın Kuşu" oylamasında bu yıl rekor katılım sağlandı.

Yaklaşık 105 bin katılımcının yer aldığı oylamada, ülkenin 800 kilometre doğusunda bulunan Chatham Adaları'nın ormanlarına özgü siyah ardıç kuşu, "Yılın Kuşu" ünvanının sahibi oldu.

Simsiyah kısa tüyleri, gözleri ve sivri gagasıyla Yeni Zelanda kuş dünyasının "gotiği" olarak da nitelendirilen siyah ardıcın dünya genelindeki sayısı 1980'li yıllarda yalnızca 5'e kadar geriledi ancak koruma programları sayesinde türün günümüzdeki popülasyonu yaklaşık 350'ye yükseldi.

Oylamada, ağırlığı 4 kilograma kadar çıkabilen dünyanın en "şişman" papağanı Kakapo ise ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu oylamasını yaklaşık 105 bin kişiyle siyah ardıç kuşu kazandı - Son Dakika
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