Yeni Zelanda\'lı Bisikletçi Beyşehir\'de

Yeni Zelanda'dan yola çıkan kadın bisikletçi Alice Terrien, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.
Terrien, mola verdiği Beyşehir Bisikletevi'nde, uzun yolculuğu sırasında farklı ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştığını ve bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkacağını söyledi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçeye gelen bisiklet gezginlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
