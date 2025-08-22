Yeni Zelanda'nın Zorlu Güvenlik Ortamı

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'nın, son zamanların "en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğu bildirildi.

Wellington hükümetine bağlı Yeni Zelanda Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS), yıllık "Güvenlik Tehdit Ortamı" raporunu yayımladı.

Ülkenin, son zamanların "en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğu kaydedilen raporda, bunun sebeplerine yer verildi.

Şiddet içeren aşırılıkçılık, çevrim içi radikalleşme, yabancı müdahale ve casusluğun, "zorlu ulusal güvenlik ortamını" oluşturduğu bildirildi.

Kutuplaşmaya işaret edilen raporda, ulusal güvenlik tehditlerinin halihazırda olduğundan çok daha ciddiye alınmasının gerektiği vurgulandı.

"Casusluk faaliyetleri neredeyse kesin"

NZSIS Genel Direktörü Andrew Hampton, yerel basına açıklamasında gittikçe kötüleşen çevrenin emniyet ve güvenliği doğrudan etkilediğini söyledi.

Artan kutuplaşmanın şiddet yanlısı aşırılıkçı ideolojilere desteği artırdığını kaydeden Hampton, yabancı devletlerin amaçlarına ulaşmak için ülke içi örgütleri hedef almaya daha istekli hale geldiklerini belirtti.

Hampton, şunları dile getirdi:

"Genç ve savunmasız insanların internette radikalleştiğine dair aktif vakalar görüyoruz, demokratik haklarımıza müdahale etmeye çalışan yabancı devletler var ve gelecekteki refahımız için hayati önem taşıyan değerli fikri mülkiyeti hedef alan tespit edilemeyen casusluk faaliyetleri neredeyse kesin."

Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan, kuzey ile güney olmak üzere iki ana kara parçasından oluşan Yeni Zelanda, 5,3 milyon nüfusa sahip.