Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'den Savunma İşbirliği

Okyanusya ülkeleri Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine, savunma işbirliğini ve etkileşimini güçlendirmek amacıyla "2026-2029 Savunma İşbirliği Niyet Bildirgesi'ni" imzaladı.

Yeni Zelanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk, Port Moresby'i ziyaretinde Papua Yeni Gine Savunma Bakanı Elias Kapavore ile görüştü.

Görüşmede iki bakan, Yeni Zelanda-Papua Yeni Gine savunma işbirliğini ve etkileşimini güçlendirmek amacıyla "2026-2029 Savunma İşbirliği Niyet Bildirgesi'ni" imzaladı.

Bildirgenin iki ülke arasındaki tatbikat ve personel değişimi yoluyla işbirliğini güçlendireceğini kaydeden Penk, "Pasifik'in bağlantılı bir bölge haline gelmesini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Penk, "Giderek istikrarsızlaşan bir dünyada, bizim gibi Pasifik ülkeleri, bölgemizi etkileyen karmaşık güvenlik sorunlarına karşı yakın işbirliği içinde çalıştığımızda daha güçlüyüz." dedi.

Yeni Zelanda, 2027 yılında Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl bir Okyanusya ülkesinde düzenlenen PIF Zirvesinde, bölgesel işbirliği fırsatları aranıyor. Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede, ABD, Avustralya ve Japonya'nın tepkileri izleniyor.