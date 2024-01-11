 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniçağa'da Bizanslılar isimli tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniçağa'da Bizanslılar isimli tiyatro oyunu sergilendi

Yeniçağa Aşçılık Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun tarafından oluşturulan 'Tiyatro Mutfağı' öğrenci topluluğu, 'Yeniçağa'da Bizanslılar' isimli oyunu sahneledi. Oyun, bir Bizans komutanının Yeniçağa Gölü'nü kurutma çabalarının Kara Murat tarafından engellenmesini anlatıyor. Öğrenci ve öğretmenlerin büyük beğenisini toplayan oyun, Yeniçağa'da sosyal imkanların sınırlı olduğu bir ortamda öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Yeniçağa\'da Bizanslılar isimli tiyatro oyunu sergilendi
11.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
Abone Ol

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Yeniçağa Aşçılık Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun tarafından oluşturulan "Tiyatro Mutfağı" öğrenci topluluğu, bu yıl ikinci oyunlarıyla sahne aldı.

İlk gösterisini Öğretmenler Günü'nde sergileyen öğrenci topluluğu, ikinci gösterilerini ise "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli oyunla sahneledi.

Bir Bizans komutanı ve askerlerinin Yeniçağa Gölü'nü kurutup, yerine şehir kurma çabalarının Kara Murat tarafından engellenmesini anlatan komedi oyunu, izleyen öğrenci ve öğretmenlerin büyük beğenisini topladı.

Altun, yaptığı açıklamada, Yeniçağa'da sosyal imkanların sınırlı olduğunu belirterek, "İl dışından gelip, ailesinden uzakta okul yurdunda kalan öğrencilerin sosyalleşmesi için bu ekibi oluşturduk. Yoğun bir çalışma sonrası öğrencilere çok şey kazandırdığımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yeniçağa, Bolu, Kara, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniçağa'da Bizanslılar isimli tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniçağa'da Bizanslılar isimli tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement