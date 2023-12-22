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Yeniçağa'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Şiir Dinletisi - Son Dakika
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Yeniçağa'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Şiir Dinletisi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '100'üncü Yılın Şiirleri' dinletisine katılım yoğun oldu. Kaymakam Mehmet Kaan Kini, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar etkinlikte bir araya geldi. Öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yazılan şiirleri ve Cumhuriyet dönemi şairlerinin eserlerini seslendirdi.

Yeniçağa\'da Cumhuriyet\'in 100. Yılı Şiir Dinletisi
22.12.2023 - 10:25,
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100'üncü Yılın Şiirleri" dinletisi gerçekleştirildi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şiir dinletisine, Kaymakam Mehmet Kaan Kini, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yazılan şiirler ile Cumhuriyet dönemi şairlerinin şiirlerini seslendirdi.

Kaynak: AA
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