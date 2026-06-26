Yeniçağa'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yeniçağa'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Yeniçağa\'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı
26.06.2026 01:22
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tırın kırmızı ışıkta duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden A.C. idaresindeki 34 ESC 155 plakalı tır Mengen Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Z.Ç. yönetimindeki 59 ABP 988 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bordür taşlara çarptıktan sonra durdu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç sürücülerinin yara almadan kurtulduğu kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslara taşındı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gerede İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniçağa'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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