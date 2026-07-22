Yenice\'de Bıçaklı Cinayet: Yusuf Berber Adliyeye Sevk Edildi

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber (48), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Y.A.B. isimli çocuk, anne ve babası kapıyı açmayınca polis ekiplerine haber verdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve balkondan girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yaşanan arbede sırasında kendisinin de bıçaklandığı belirlenen Yusuf Berber hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası gözaltına alınan Yusuf Berber, adliyeye sevk edildi.