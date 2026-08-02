Yeniden Refah Partili Altınöz: "Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili Altınöz: "Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur"

Yeniden Refah Partili Altınöz: "Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur"
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Binalar yapmak üretim değildir. Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur" dedi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Binalar yapmak üretim değildir. Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur" dedi.

Altınöz, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın bazı hizmetlerini takdir ettiklerini ancak üretim, sanayi ve tarım politikalarında önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Karadeniz Bölgesi'nde demir yolu ve sanayi yatırımlarının yetersiz olduğunu ifade eden Altınöz, bölgenin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Altınöz, "Binalar yapmak üretim değildir. Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur. Samsun tütünü dünyanın en kaliteli tütünlerinden biri olmasına rağmen üretim yapılmıyor. Fabrikalar kapatıldı, çiftçiye alım garantisi verilmedi" ifadelerini kullandı.

GAZZE VE DIŞ POLİTİKA

Gazze'deki gelişmelere de değinen Altınöz, Gazze'de güvenliğin sağlanmasına yönelik daha somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, "Biz hükümetin arkasındayız. Diyoruz ki yap kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanım buradan size sesleniyorum. Gazze'ye Türk askerini gönderin. Savaşa değil, Türk askerinin orada güvenlik koridoru oluşturması için" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında siyasi etik konusuna da değinen Altınöz, belediye başkanları ile milletvekillerinin seçildikleri partiden ayrılmalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Altınöz, mevcut sistemde yürütme yetkisinin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı'nda toplandığını belirtti. Altınöz, ikinci turda iki yerine üç adayın yarışmasının daha demokratik olacağını söyledi.

EKONOMİ VE TARIM

YRP'nin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınöz, partisinin iktidarında emekli aylıklarının artırılacağını ve tarıma öncelik verileceğini söyledi.

Altınöz, "Bizim hükümetimizde 100 emekli maaşı alan BAĞ-KUR'lu 300 aldı, 500 aldı. 500 alan var. Şu anda emekliler var içimizde, değil mi? 20 bin lira alanlar var, 25 bin lira alanlar var. 100 bin lira alacak diyoruz katsayıya göre. Dörde katlayacak maaşı, ikiye katlayacak, üçe katlayacak" dedi.

Çiftçilere arazilerini satmamaları çağrısında bulunan Altınöz, "O tarlalarınız bir fabrikadır. Ben gittiğim her yerde söylüyorum köylü kardeşlerime; köyünde tarlası olan, fındık bahçesi olan, tütün bahçesi olan, buğday tarlaları olanlar sakın, sakın satmayın. Biz o tarlaları da ranta açmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partili Altınöz: 'Bina bir ihtiyaçtır ancak kalkınma üretimle olur' - Son Dakika

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