 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldı

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarını göstereceklerini bildirdi. Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimde milletin beklentilerini dikkate alarak ittifak içinde yer aldıklarını, bu seçimde ise milletin ittifak içinde yer almalarını istemediğini söyledi.

03.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarını göstereceklerini bildirdi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimde milletin beklentilerini dikkate alarak ittifak içinde yer aldıklarını, bu seçimde ise milletin ittifak içinde yer almalarını istemediğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde de teşkilatlarının yüzde 60 oranında ittifaka karşı olduğunu, bu yerel seçimlerde ise oranın yüzde 95'i bulduğunu belirten Erbakan, "Teşkilatlarımızın beklentileri, fikirleri ve motivasyonu bizim için son derece önemlidir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, ittifak konusunu görüştükleri AK Parti heyetinin, "adil ve dengeli" bir teklifle gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelinen bu noktada, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı aldık. Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde de 'Ahlaklı Belediyeciliğin', 'Milli Görüş Belediyeciliğinin' hakim olması için mücadele edeceğiz. Bu kararımızın partimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Refah Partisi, AK Parti, Ankara, İzmir, Partiler, İzmir, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement