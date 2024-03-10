Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Seçim Aracına Silahlı Saldırı Düzenlendi

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Arnavutköy Belediye Başkanı adayı seçim aracına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan şoför saldırıyı yara almadan atlattı. YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, saldırıyı kınadı, saldırganların derhal bulunmasını istedi. Altınöz, "Partimizin güçlenmesi, yükselmesi, özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğumuz hava bazılarını rahatsız etti. Davamızdan geri dönmeyeceğiz " dedi.

Saldırı dün akşam 17: 00 sıralarında Hadımköy'de düzenlendi. YRP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Abdürrezzak İlbeyi'nin seçim aracına 3 el ateş edildi. Araçta bulunan şoför Levent Selçuk saldırıyı yara almadan atlattı. Aracın camları kırıldı.

"KINIYORUZ, DAVAMIZDAN DÖNMEYİZ"

Saldırıdan sonra bir açıklama yapan YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'e seslendi, saldırganların derhal bulunmasını istedi. "Saldırı nereden gelirse gelsin sahada olmaya devam edeceğiz" diyen Altınöz şunları söyledi:

"Saldırı gücümüzü kıramaz, çalışmalarımızı sekteye uğratamaz... Partimizin güçlenmesi, yükselmesi özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğumuz hava bazılarını rahatsız etti. Kim rahatsız olursa olsun davamızdan geri dönmeyeceğiz. Çalışma azmimizi artırarak 31 Mart'ta Yeniden Refah oylarını sandıklarda patlatacağız inşallah"

Altınöz sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

"Saldırılara haksızlıklara, baskılara boyun eğmeyen bir davanın temsilcileriyiz. Milli Görüş'ün şanlı tarihinde hiçbir zaman vazgeçmeyen ve hiçbir zaman yorulmayan bir teşkilata sahibiz. Bunun temeli cesaretten, yiğitlikten, gayretten ve inançtan oluşmaktadır. Bu bizim ruh kökümüz ve kimliğimizin ifadesidir Diyoruz ki; 'Korkar mı Nemrudun ateşinden İbrahim olursa insan, Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan!"'