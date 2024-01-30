Yeniden Refah Partisi İttifak Görüşmelerini Tamamladı

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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 'Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç, unutulmaması gereken insani, vicdani, ahlaki, İslami ve imani bir dünya gerçeğinin var olduğunu söyleyerek 'Gazze'de sistematik İsrail soykırımı bütün hızıyla devam ediyor. Ölüm, açlık, çaresizlik, mevsim koşullarıyla da birleşerek Gazze sokaklarında adeta kol geziyor. Ölümler kadar başta Türkiye'miz olmak üzere İslam dünyasının somut bir adımla neticelenmeyen ilgisizliği de maalesef can yakmaya devam ediyor. Bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de devam eden yüzyılın en büyük soykırımı hakkında vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararını rahatlatıcı yüreklere su serpişi bir karar olarak görüyoruz. Uluslararası adalet divanının vermiş olduğu bu karar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin girişimi üzerine alınmış olan bir karardır. Bu anlamda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Gazze'deki bu soykırıma dünyanın yeniden alaka göstermesini ve kanayan vicdanların görmezlikten gelinmemesini bekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararından sonra devam edecek olan yargılama sürecini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Katil İsrail yönetimi sanık sandalyesine oturmuş bulunmaktadır. İsrail'in soykırımı Uluslararası Adalet Divanı kaydına geçmiş bulunmaktadır. Gazze'de yaşananın bir soykırım olduğu tescillenmiştir. Bundan sonra beklenen yargı kararıdır' diye konuştu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLE AÇLIK SINIRI ARASINDA AÇIK OLUŞMUŞTUR'

Kılıç, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranlarındaki adaletsizliğe dikkat çektiklerini ve ısrar ettiklerini ifade ederek 'Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Zar zor da olsa taksit taksit de olsa emekli maaşlarının artış oranlarında denge, adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak hep söylediğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekildiği takdirde açlık sınırının altındaki idare etme durumu dengelenmiş olacaktır. Türk-İş'in ocak ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 liraya yükselmiş bulunmakta. Asgari ücret 17 bin lira, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 lira. ve en düşük emekli aylığı 10 bin 300 lira. Emeklilerimizin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmemesi lazımdır. Düzenli bir şekilde neredeyse her gece yapılır hale gelen akaryakıt zamları ulaşım giderlerini, ulaşım giderleri de gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı günden güne artırmaktadır. Bu arada en düşük emekli aylığıyla açlık sınırı arasında 5 bin liralık bir açık oluşmuş bulunmaktadır. Bu açığı kapatmak ekonomi yönetiminin görevidir' dedi.

'EKONOMİDEKİ BU KÖTÜ YÖNETİM ANLAYIŞININ TERK EDİLMESİ GEREKİR'

Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

?Ekonomi yönetimi, heterodoks ekonomi modelini denedi, olmadı. Şimdi Ortodoks ekonomi modeline geçildi. Görünen o ki, çalışanların maaşlarına özlük haklarına, emekli maaşlarına ve açlık sınırına bakıldığında Ortodoks ekonomi modeliyle de bu işin beklenen neticesi alınmayacak. 1 litre mazot, son bir haftada gelen üç zamla 43 liraya ulaşmış bulunuyor ve bu geceye ilişkin de akaryakıtın litre fiyatına yeni zamlar yapılacağına ilişkin sinyaller geliyor. Antalya'dan gelen domatese, Adana'dan gelen narenciyeye hasılı A'dan Z'ye tüm gıda ve tüketim maddelerine akaryakıt zamları birebir yansıtılıyor. Enflasyon hedefinin bu akaryakıt zamlarıyla tutabilmesi mümkün değildir. Gıda enflasyonu durdurulmadan, mutfaktaki enflasyon ateşi söndürülmeden yıllık enflasyon hedefinin hedeflemesinin tutması mümkün değil. Dolayısıyla faiz hedeflerini tutunabilmeleri de mümkün değil. Türkiye'nin bu borç faiz sarmalından çıkması ne heterodoks ekonomi model ile mümkündür ne Ortodoks modelle mümkündür. Ekonomideki bu kötü yönetim anlayışının terk edilmesi, Türkiye'nin bu göstergelerden kurtulması ancak milli görüş ekonomisine dönmekle mümkündür. Adil düzen ekonomisine dönmekle mümkündür.?

'SEÇİM BEYANNAMEMİZDE YENİ BAŞLIKLAR GÖRECEKSİNİZ'

Kılıç, parti olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirterek 'Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart yerel seçim beyannamemizi hazırladık. Beyannamemiz 10 Şubat tarihinde Ankara'da kamuoyuna açıklanacak. Beyannamemizde yeni başlıklar göreceksiniz. 20 yıldır belediyeleri yönetenlerin vaatleri bir yana belediyeleri bugünden itibaren yönetmeye talip olanların vaatleri bir yana. Yeniden Refah Partisi yerel seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çalışanlar-çalışmayanlar, diploma sahibi olup çalışma imkanı bulamayanlar için hasılı tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, yeni bir dünya, güvenli ve huzurlu bir gelecek vaadi var. 10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyuna açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız' dedi.

'HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Suat Kılıç, ittifak görüşmelerine ilişkin şunları kaydetti:

'İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır. Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü Genel Başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız. Alınacak kararın, atılacak adımların herkes için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, temenni ediyoruz.'