Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor

İstanbul'da başlatılan davada, yenidoğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilmesi sonucu haksız kazanç sağlayan 47 sanığın duruşması devam ediyor. Duruşma, Bakırköy Adliyesi'nde üçüncü gününde görülüyor.

20.11.2024 12:52
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava üçüncü gününde devam ediyor.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Saat 10.30'da başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım'ın savunmasıyla başladı.

Kaynak: DHA

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