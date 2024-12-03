Yenidoğan Bebeklerin Ölümüne Neden Olan 47 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor - Son Dakika
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Yenidoğan Bebeklerin Ölümüne Neden Olan 47 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

Yenidoğan Bebeklerin Ölümüne Neden Olan 47 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin haksız kazanç amacıyla sevk edilerek ölümlerine yol açan sanıkların yargılanması sürüyor. Duruşmanın 12. gününde, müşteki beyanları alınmaya başlandı.

03.12.2024 10:55  Güncelleme: 11:00
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 12'inci duruşması müşteki beyanlarının alınmasıyla başladı.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır edildi. Duruşmada bugüne kadar 22'si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında, Maktul Kerem Muhammet bebeğin babası Mustafa Mevlüt Tokluoğlu'nun beyanıyla başladı.Duruşmada bugün müşteki beyanlarının alınması ve malen sorumlu şirketlerin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Bebeklerin Ölümüne Neden Olan 47 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor - Son Dakika

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