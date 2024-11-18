Yenidoğan Bebeklerini Tehdit Eden 47 Sanık Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
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Yenidoğan Bebeklerini Tehdit Eden 47 Sanık Mahkemeye Çıktı

Yenidoğan Bebeklerini Tehdit Eden 47 Sanık Mahkemeye Çıktı

İstanbul'da haksız kazanç elde etmek amacıyla yenidoğan bebeklerinin ölümlerine neden olan 47 sanık, Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarken, 19 özel hastane de iddianamede yer aldı. Sanıklar hakkında toplamda 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

18.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:43
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya, mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılıyor. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Bebeklerini Tehdit Eden 47 Sanık Mahkemeye Çıktı - Son Dakika

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