Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla hastanelere sevk eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davanın 13. duruşmasında 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

04.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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İSTANBUL'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 13'üncü duruşması sanık avukatlarının katılma ve tutukluluk taleplerine ilişkin savunmalarıyla başladı.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edildi. Duruşmada bugüne kadar 22'si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında, sanık avukatlarının katılma ve tutukluluk taleplerine ilişkin savunmalarıyla başladı.Duruşmada bugün mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması da bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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