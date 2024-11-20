Yenidoğan Çetesi Davası'nda İkinci Gün - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda İkinci Gün

Yenidoğan Çetesi Davası\'nda İkinci Gün

Yenidoğan Çetesi Davası'nda sanık hemşire Mehtap Sayar savunma yaptı, duruşma yarına ertelendi.

20.11.2024 22:11
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Haber-Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasının üçüncü günü tamamlandı. Duruşma, yarın saat 9.30'da sanıkların savunmalarıyla devam edecek. Tutuklu sanık hemşire Mehtap Sayar, "İlaçların bir merkezde toplanıp, biriktirildiğinden haberim var. İlaç düşürme gibi bir yetkim yok, bu istekleri doktorlar yapıyordu" dedi.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasının üçüncü günü tamamlandı. Duruşmaya,   22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, 2 sanık ise SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu takip etti. Duruşma yarın saat 9.30'a ertelendi.

Tutuklu sanık hemşire Mehtap Sayar, "Ben maaşımı hastaneden alıyordum ve işletme hastanesi değildi. Reyap Hastanesi işletme hastanesi değil diye biliyorum.  Fırat Bey beni arayıp CİMER şikayetinden söz etmişti. Deniz Korkmaz'ın yapmış olduğu bir şikayet olabilir. Bana o dönem hangi hemşire bunu yapmış olabilir diye sormak için aramıştır. Fırat Sarı'yı 2018 yılında yenidoğan bölümünde doktor olarak tanıdım. Ben de motivasyon ödemesi alıyordum. Fırat Sarı'nın bana borcu vardı, parça parça veriyordu. Hemşirelerin maaşları düşük, Fırat Bey de üstünü kendisinin tamamlayacağını ve tüm kıdemli hemşirelere yapacağını söylemişti. Motivasyon ücreti budur" dedi.

Sayar, savunmasının devamında Fırat Sarı ile arasında geçen 'Coursof ilaçları ne yapacağız, denetime gelmişler' şeklindeki konuşmaya ilişkin mahkeme başkanının "Bir diyeceğin var mı" sorusu üzerine "Bu ilaçlar kullanılırdı, biz de yarım kalan ilaçları dolapta saklayıp, ihtiyacı olan hastalara aktarırdık" dedi.

Mahkeme başkanının Fırat Sarı'nın "Mehtap neden tarihi geçmiş ilaçları kullanmadın" şeklindeki sözlerini sorması üzerine Sayar, "Bu tüm ilaçların hastaneden alınmasına yönelik bir konuşmaydı. Fırat Sarı, her ne kadar aramızda bir ilişki olduğunu iddia etse de böyle bir durum yoktu. Üç gün yaşayan bir bebeğin tedavi süreci için altı günlük bir tedavi süreci hazırlıyorlardı. Ben dahil birkaç hemşireden borç aldığını biliyorum, bize hemen ödeyeceğini söyledi, tutuklanmadan bir sene önce vereceğini söyledi ancak biz istedikçe parça parça veriyordu. Kendi aralarında kimin nasıl konuştuğundan haberim yok. İlaçların bir merkezde toplanıp, biriktirildiğinden haberim var. İlaç düşürme gibi bir yetkim yok, bu istekleri doktorlar yapıyordu. Başka bir hastaneye giden denetimle ilgili denetimcinin Doğukan Taşçı'ya 15 güne tekrar geleceklerini haber verdiğini duydum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası'nda İkinci Gün - Son Dakika

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