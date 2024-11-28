Yenidoğan Çetesi Davası'nda Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda Savunmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası\'nda Savunmalar Devam Ediyor

Davanın 9. gününde Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu, Fırat Sarı ile yaşananları açıkladı.

28.11.2024 20:59
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Haber- Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması 9'uncu gününde sanık savunmalarıyla devam etti. Özel Güney Hastanesi'nin sahibi tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunmasında "Ben hiçbir cihazı almamazlık etmem. Ben vicdanlı biriyim. Fırat Sarı ile anlaşmayı bitirmemizin asıl nedeni ilaçlardı. SGK'nın ödemediği ilaçlardı. Medisense Şirketi'nden gelen tüm çalışanların tazminatlarını ödeyerek işten çıkardım. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşmasına dokuzuncu gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Özel Güney Hastanesi'nin sahibi tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunma yaptı. Yurtoğlu savunmasında şunları söyledi:

"Güney Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Doğum oranlarımız arttı. Doktor ihtiyacımız oldu. Doktor arayışımız oldu. Danışmanlık ücretlerine baktık. Anlaşamadık. Bir arkadaşımın önerisiyle Fırat Bey'i aradım. Kendisi hastaneye geldi. Konuştuk, birçok hastaneye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Kabul ettik ve süreç başladı. Bir süre hemşire geldi, doktor geldi, geceleri sıkıntı olunca kendileri geldi. Sıkıntılar olunca bana ulaşıldı, 'Danışmanlık şirketinde sıkıntılar var, uyardık bir de siz konuşun' dedi. Ben de Fırat Bey'i görüşmek için çağırdım. Fırat Bey ile konuşmaya başladık ama başhekimi tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Başhekimimiz bağırdı, 'Bir türlü ilacı izah edemiyorsun' diye. O da 'Böyle bir şeyi kabul etmiyorum' dedi. Ben de 'Tamam artık sizinle çalışmıyoruz' dedim. Fırat Bey daha önce, 'Merak etmeyin tanıdıklarım çok. Büyükçekmece'de savcı tanıdığım var' demişti. Olağanüstü denetimde de savcı Büyükçekmece'den gelince şikayeti onun yaptığını düşündüm. Akşam kendisini aradım, 'Şikayeti sen yaptın değil mi?, savcı tanıdığın var, denetimi sen yaptırdın değil mi' diye sordum.

Yurtoğlu savunmasının devamında; "Ödemeler için Fırat Sarı hastaneye fatura kesiyordu. Ödemeyi Medisense Şirketi'ne yapıyorduk. Faturalarda çok para olmuyordu, 30-40 bin TL gibi rakamlardı. Fırat Sarı ile anlaşmayı bitirmemizin asıl nedeni ilaçlardı. SGK'nın ödemediği ilaçlardı. Medisense Şirketi'nden gelen tüm çalışanların tazminatlarını ödeyerek işten çıkardım. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Fırat Sarı'ya söylediği "Yoğun bakımı depoya çevirmişler" cümlesi sorulan sanık, "Onu sinirden söyledim. Refah bir yoğun bakımdı. Ben hiçbir cihazı almamazlık etmem. Ben vicdanlı biriyim" dedi"

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası'nda Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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