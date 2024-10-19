Yenidoğan Çetesi İddiaları Üzerine Dernekten Açıklama

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Neonatoloji Hemşireliği Derneği, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen "yenidoğan çetesi" nedeniyle görevini hakkıyla yapan meslektaşlarının zan altında bırakılmasından derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, yenidoğan döneminin hayatın en savunmasız ve en kırılgan dönemi olduğu belirtildi.

Bu hassas süreçte tüm bebeklerin hak ettiği özen, bakım ve sevgi ile buluşmalarının sağlıklı bir geleceğin temeli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 'yenidoğan çetesi' konusundaki soruşturma devam etmektedir. Bizler de bu sürecin sorumlu ve şeffaf bir şekilde aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yenidoğan bakımında, yüksek eğitim ve uzmanlık gerektiren hemşirelik mesleğinin tartışmasız bir öneme sahip olduğu, gündeme gelen bu olayla meslek ve eğitim standartlarının yerine getirilmediğinin acı bir şekilde gözler önüne serildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Ne yazık ki, olayda ismi geçen birçok kişinin mesleklerinin gerektirdiği lisans düzeyinde eğitime sahip olmadıkları ve profesyonel hemşire olarak tanınmadıkları, dahası yenidoğan hemşiresi yerine farklı sağlık meslek mensuplarının çalıştırıldığı görülmektedir. Bu durum hem hasta güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmakta hem de hemşirelik mesleğinin itibarını ve mesleki kimliğini ciddi şekilde zedelemektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde profesyonel hemşirelerin yerine farklı eğitim düzeyinde, hemşire bile olmayan kişilerin çalıştırılması mesleki kimliğin kazanılmasının önündeki en büyük engellerden biridir."

Açıklamada, yenidoğan hemşiresinin bebeğin tüm haklarını koruduğunun ve savunduğunun altı çizilerek, "Tüm bebeklerimizin eşit ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için özveriyle çalışan, görevini hakkıyla yapan yenidoğan hemşiresi meslektaşlarımızın da zan altında bırakılmasından derin üzüntü duyuyor ve yaşanan bu olayı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.