Yenidoğan davasında 10'u tutuklu 62 sanıktan bazılarının savunması yarına kaldı - Son Dakika
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Yenidoğan davasında 10'u tutuklu 62 sanıktan bazılarının savunması yarına kaldı

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İstanbul'da bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevkine ilişkin davada 10'u tutuklu 62 sanığın duruşmasında bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Heyet, bazı sanıkların savunması için duruşmayı yarına erteledi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Zeki Ötünç, 22 aydır tutuklu olduğunu belirterek, çocuk doktoru olarak başına gelen en acı şeyin bebek katili olarak adlandırılması olduğunu söyledi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Rıza Keykubad da 27 aydır haksız yere tutuklu olduğunu öne sürerek, Kaya bebeğe tedavi yapmadığını ve bir sorumluluğu olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, avukatıyla görüşemediğini ve savunma hakkının engellendiğini iddia ederek, mahkemeden avukatlarıyla görüşmek için süre istedi.

Söz alan sanık Sarı'nın avukatı Özgür Ekinci ise müvekkilinin tutuklu bulunduğu Buca Cezaevinden pazar günü İstanbul'a çok geç saatte getirildiği için kendisiyle görüşemediklerini belirterek, savunmasını yapmadan önce müvekkiliyle görüşmek istediklerini söyledi.

Mahkeme başkanı, sanık Fırat Sarı'ya savunmasını yarın yapması için süre verdi.

Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliyelerini talep etti.

Heyet, bazı sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA
Yenidoğan3. SayfaİstanbulSağlıkGüncelBebekSon Dakika

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