Yenikapı\'daki ATM Kirası 270 Bin Lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, metro hatları içerisindeki istasyonlarda bulunan bankamatik (ATM) cihazları yerlerinin aylık ücretleri belirlenirken, Yenikapı metro istasyonundaki bir ATM cihazının kirası aylık 270 bin lira oldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "2026 Yılı Ücret Tarifesi" gündem maddesi görüşüldü.

İBB sorumluluk sahasında yer alan metro hatları içerisindeki istasyonlarda ve istasyonların etkileşim alanlarında bulunan ATM cihazları yerlerinin aylık ücretleri belirlendi.

Bulunduğu metro istasyonuna ve bölgeye göre kademeli olarak ücretlendirme yapılan tarifede, Yenikapı'daki bir bankamatik cihazının yerinin aylık kiralama ücreti 270 bin lira olarak tespit edildi.

Zeytinburnu, Şişli-Mecidiyeköy ve Taksim gibi yerlerdeki bankamatik yerinin aylık ücreti 180 bin lira, Yenibosna, Bakırköy ve Bağcılar gibi yerlerdeki bankamatik yerinin aylık ücreti 120 bin lira, Terazidere, Bahçelievler ve Başakşehir gibi yerlerdeki bankamatik yerinin aylık ücreti 60 bin lira, Atatürk Havalimanı, Küçükbakkalköy ve Halkalı gibi yerlerde bankamatik yerinin aylık ücreti 30 bin lira olarak kaydedildi.

Her bir bankamatik cihazı için ayrı ayrı uygulanacak olan ücretler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Mecliste yapılan oylamada, "2026 Yılı Ücret Tarifesi" gündem maddesi, oy çokluğuyla kabul edildi.