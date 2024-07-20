Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışmaları nedeniyle seferlerde gecikme - Son Dakika
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Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışmaları nedeniyle seferlerde gecikme

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları sebebiyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatleri arasında Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, çalışmaların bugünden itibaren başlayacağı ve 5 Ağustos'ta saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği belirtildi.

20.07.2024 13:47
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Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışmaları nedeniyle seferlerde gecikme - Son Dakika

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