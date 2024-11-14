Yenikapı Metro İstasyonunda Yangın

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonundaki yürüyen merdivenlerin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.
Toplu taşımanın aktarma noktalarından olan istasyonda, görevliler yolcuları ring seferlerine yönlendirdi.
İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.
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