Yeniköy'de ikinci kez heyelan: Evler kayaların altında kaldı

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Bir hafta içinde ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu...Heyelan anı kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy yamaçtan kopan kayalar nedeniyle zor günler yaşıyor

Sarp bir yamacın altına inşa edilen köyde yamaçtan kopan dev kayalar evlerin içine girdi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy bugünlerde yamaçtan kopan kayalar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yusufeli ilçesinde baraj suları altına kalan Yeniköy'ün kurulduğu yeni yerleşim yerinde heyelan kabusu devam ediyor. Sarp bir dağın altına kurulan Yeniköy köyünde bir hafta içinde 2. kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin içine girdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, dağın altına yapılan evlerde yaşayanlar yeni bir heyelan olma riski nedeniyle evlerini geçtiğimiz günlerde terk etmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

Aynı köyde 16 Temmuz günü de heyelan yaşanmış ve yamaçtan kopan kayalar evlere zarar vermişti.