Yeniköy'de ikinci kez heyelan: Evler kayaların altında kaldı - Son Dakika
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Yeniköy'de ikinci kez heyelan: Evler kayaların altında kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy köyünde, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ikinci kez heyelan yaşandı. Evlerin içine giren dev kayaların neden olduğu olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, köy sakinleri yeni bir heyelan riski nedeniyle evlerini terk etti.

22.07.2024 23:18
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Bir hafta içinde ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu...Heyelan anı kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy yamaçtan kopan kayalar nedeniyle zor günler yaşıyor

Sarp bir yamacın altına inşa edilen köyde yamaçtan kopan dev kayalar evlerin içine girdi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy bugünlerde yamaçtan kopan kayalar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yusufeli ilçesinde baraj suları altına kalan Yeniköy'ün kurulduğu yeni yerleşim yerinde heyelan kabusu devam ediyor. Sarp bir dağın altına kurulan Yeniköy köyünde bir hafta içinde 2. kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin içine girdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, dağın altına yapılan evlerde yaşayanlar yeni bir heyelan olma riski nedeniyle evlerini geçtiğimiz günlerde terk etmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

Aynı köyde 16 Temmuz günü de heyelan yaşanmış ve yamaçtan kopan kayalar evlere zarar vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeniköy'de ikinci kez heyelan: Evler kayaların altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniköy'de ikinci kez heyelan: Evler kayaların altında kaldı - Son Dakika
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