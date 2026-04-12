Manisa'da Düzenlenen "Şalvar Gecesi" Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen Şalvar Gecesi, kadınların ve çocukların yoğun katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

Mahalle kültürünü yaşatmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, müzik eşliğinde bir araya gelerek hem doyasıya eğlendi hem de günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı buldu.

Etkinlik öncesinde çocuklar için de renkli programlar hazırlandı. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla sevinen minikler; kukla gösterisi ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte mutlu anlar yaşadığı program, mahallede adeta bayram coşkusu oluşturdu.

Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların mahalle dayanışmasını güçlendirdiğini ve sosyal bağları pekiştirdiğini belirterek etkinliklerin devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

Şalvar Gecesi'ne Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi Müjgan Çınar ile CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Çevikoğlu da katılarak kadınların coşkusuna ortak oldu.