Yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, İstanbul'u meydanlarına kavuşturmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Bakırköy Meydanı'nın eski adının "özgürlük" yeni adının ise "cumhuriyet" olduğunu anlatan İmamoğlu, "Cumhuriyet Meydanı da dahil olmak üzere, 100'üncü yılında Cumhuriyetin ismiyle yüzyıllar yaşasın inşallah. Dünya var oldukça yaşasın." dedi.
İmamoğlu, bugüne kadar 21 meydanı düzenleyerek hizmete açtıklarını kaydetti.
Meydanın bir bölümünü yayalaştırdıklarını anlatan İmamoğlu, meydanda çevre düzenlemesi yaparak yeşil alanlar kazandırdıklarını anlattı.
İmamoğlu, "Cumhuriyet Meydanı'nı, adeta bir kültür ve etkinlik merkezi olacak şekilde tasarladık. Yeni hali ile meydan, buradaki sosyal hayatın çok değerli, aynı zamanda çok aktif bir parçası olacak." diye konuştu.
"İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde"
CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Seçilirsem DEM hariç, bütün partilere kapım açık." sözlerine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:
"İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist...' Hani hatırlayın Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu. Hani? Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi; Atatürk 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya; o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net."
Konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek meydanın açılışını yaptı.
İlham Veren Adımlar buluşması
İmamoğlu, daha sonra İstanbul Vakfı tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen İlham Veren Adımlar buluşmasına katıldı.
Vakfın, "Büyüt Hayallerini" projesine değinen İmamoğlu, proje kapsamında sadece öğrencilere burs sağlanmadığını, ayrıca çeşitli alanlarda etkinlikler, eğitimler ve buluşmalar düzenlendiğini söyledi.
İmamoğlu, "Biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle geleceği karşılamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir, aydınlanmadır. Cumhuriyet, cehaletle savaştır. Cumhuriyet, çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin kadın erkek eşitliği olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı belki de en önemli değer eşitliktir. Cumhuriyetin değerini bilmek, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak demek, herkes için eşit eğitim hakkına sahip çıkmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.
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