Yenilenmiş Ürünler İçin Yeni Düzenleme: YÜBİS Sistemi ve Tüketici Hakları Genişliyor

Yönetmelik, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu, modem ve televizyonların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin esasları düzenliyor. Bu ürünlerin güvenilir biçimde ekonomiye kazandırılması ve israfın önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlıkça Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak ve yenileme işlemlerinin bu sistem üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek. Sistemle, yetkili satıcılar, yenileme noktaları ve sertifika süreçleri takip edilecek, veriler tüketiciler tarafından erişilebilir olacak.

Yenileme merkezlerinin Türkçe kılavuzları internet sitesinde bulundurması ve tüketici talebinde yazılı olarak vermesi gerekecek. Yenilenmiş ürünlerin tekrar yenilenebilmesi için satıştan sonra en az 30 gün geçmesi şartı getiriliyor. Beyaz liste şartına göre, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'teki beyaz listede yer alması ve en az bir yıllık kullanım trafiği bulunması aranacak. Değerleme işlemi üç iş günü içinde sonuçlandırılacak ve tüketici onayı alındığı gün bedel ödenecek.

Taslakla, tüketici hakları genişletiliyor; mesafeli satışlardaki cayma hakkı diğer satış yöntemlerine de uygulanacak. Tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek. Taslak yönetmeliğin yayımından üç ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.