Yenilenmiş Ürünler Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açıldı

Ticaret Bakanlığı, Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı ilgili tarafların görüşüne sundu. Yönetmelik, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu, modem ve televizyonların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin esasları düzenliyor, bu ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

Bakanlıkça Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak. Yenileme işlemlerinin YÜBİS üzerinden yapılması ve elektronik sertifika verilmesi zorunlu olacak. Sistemle, yetkili satıcılar, yenileme noktaları, kayıp-kaçak ürün sorgulaması gibi veriler takip edilecek ve tüketiciler bu verilere erişebilecek. Yenileme merkezlerinin ve diğer bilgilerin YÜBİS'e kaydedilmesi gerekecek, ayrıca ürün kılavuzlarını internet sitesinde bulundurmaları ve tüketici talebinde vermeleri zorunlu hale gelecek.

Yenilenmiş bir ürünün tekrar yenilenebilmesi için satıştan sonra en az 30 gün geçmesi şartı getiriliyor. Yenileme yetki belgesi almak için sermaye şirketi olma ve yeterlilik belgesine sahip olma gereklilikleri düzenleniyor. Denetimlerde uyarı, askı veya iptal kararları için Bakanlıkça komisyon kurulacak. Elektronik kimlikli ürünlerin yenilenmesinde e-Devlet beyaz listesi ve kullanım trafiği şartları aranacak, değerleme işlemleri üç iş günü içinde tamamlanacak.

Taslakla tüketici hakları genişletiliyor; mesafeli satışlardaki cayma hakkı diğer satış yöntemlerine de uygulanacak. Tüketiciler, 14 gün içinde gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek. Yönetmeliğin yayımından üç ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.