Yenilik Partisi lideri Yılmaz, Yeni Parti'yi 5 Ekim'e kadar birleşmeye davet etti - Son Dakika
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Yenilik Partisi lideri Yılmaz, Yeni Parti'yi 5 Ekim'e kadar birleşmeye davet etti

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Yenilik Partisi lideri Yılmaz, Yeni Parti\'yi 5 Ekim\'e kadar birleşmeye davet etti
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti'ye birleşme için 5 Ekim'e kadar süre verdi. Yılmaz, isim benzerliği nedeniyle mağdur olduklarını ve 5 bine yakın karıştırılmış üye bulunduğunu öne sürdü. Birleşme halinde sorunların 15 gün içinde çözüleceğini söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile birleşerek isim ve yeterlilik gibi sorunların üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Yılmaz, partisinin Yeni Parti ile isim benzerliğine ilişkin partinin çalışma ofisinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi olarak parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını, başsavcılığın da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, bu durumdan mağdur olduklarını ve yaklaşık 5 bine yakın karıştırılmış üye bulunduğunu öne sürdü.

Bugün yaptıkları toplantının ardından bazı kararlar adıklarını ifade eden Yılmaz, "Bir değerlendirme süreci olsun onlar için. Bir haftalık bir süre. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar." dedi.

Yılmaz, basın mensuplarının sorusu üzerine, Yeni Parti ile birleşerek sorunların üstesinden gelebilecekleri görüşünü paylaştı.

İki partinin birleşmesi halinde "isim", "yeterlilik" ve "toplumsal muhalefetin birleştirilmesi" gibi konuların 15 gün içinde çözüme kavuşacağını söyleyen Yılmaz, "Bu konuyu çözersek herkes bize yıldızlı pekiyi verir. ya kazanacağız hep birlikte ya da hep birlikte kaybedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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