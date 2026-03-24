Yenimahalle'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenimahalle'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

24.03.2026 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü G.Ö. hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yol ayrımındaki bariyere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu sürücü G.Ö., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 06 FG 2681 plakalı otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü G.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulans ile Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 03:10:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.