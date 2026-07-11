Yenimahalle'de Market Depo Yangını - Son Dakika
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Yenimahalle'de Market Depo Yangını

Yenimahalle\'de Market Depo Yangını
11.07.2026 19:02
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir market deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Macun Mahallesi 201. Cadde'de bir markete ait deponun bahçesindeki paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede depoya sıçradı, depodaki sıvı yağ ve plastik malzemeler tutuştu.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Depoda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, depo çalışanlarından Cafer Doğan, AA muhabirine, yükleme yaptıkları sırada yan binadakilerin uyarmasıyla yangını fark ettiklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak tüm çalışanlarla birlikte binayı terk ettiklerini belirten Doğan, yangının nasıl başladığını bilmediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yenimahalle, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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