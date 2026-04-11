Yenimahalle'de Mobilya Depo Yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ekiplerin mobilya deposundaki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yan yana bulunan 2 depo kullanılmaz hale gelirken, herhangi can kaybı ya da yaralının olmadığı öğrenildi. Depo çalışanı Furkan Koparan, "Küçük bir ateş çıktı yukarıdaki panelde. Dışarıya çıktıktan sonra 2 dakika içerisinde yangın her yeri sardı. Bir biz çalışıyorduk. Toplasan 10 kişi var ya da yoktur. Yukarıda çalışıyorlardı, 2 kişiyi görmüşler. Onlar da yalıtım yapıyordu. Oradan yangın çıkmış" diyerek yaşananları anlattı.

Haber: ANKARA