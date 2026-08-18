Yenimahalle'de Yangın Çıktı

Yenimahalle ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serhat Mahallesi'nde bulunan binanın 3. katındaki dairenin bir odasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.