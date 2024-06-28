Yenimahalle Halkı Okullarını Geri İstiyor - Son Dakika
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Yenimahalle Halkı Okullarını Geri İstiyor

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Trabzon'da yapımı dört yıldan beri devam eden Mehmet Ali Tuna İlköğretim Okulu'nun hizmete açılmaması üzerine Yenimahalle halkı ve öğrenci velileri basın açıklaması yaparak okullarını geri istediklerini belirtti. Okulun bitirilememesi nedeniyle çocukların eğitimlerinin aksadığını ve mağdur olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek okulun bir an önce teslim edilmesini talep etti.

28.06.2024 16:19
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"Okulumuzu geri istiyoruz" sloganıyla okullarının yeni eğitim öğretim yılına yetişmesini istediler

TRABZON - Trabzonlu iş adamı tarafından Ortahisar İlçesi Yenimahalle'de yaptırılan ve yapımı devam 24 derslik Mehmet Ali Tuna İlköğretim Okulunun yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılmasını isteyen mahalle sakinleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık dört yıldan beri inşaatı devam eden okulun önünde ellerinde dövizlerle "Okulumuzu geri istiyoruz" sloganıyla açıklama yapan Yenimahalle halkı ve öğrenci velileri yetkililere seslenerek okulun bir an önce teslim edilmesini istediler.

2020'den beri bitirilemedi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon Eğitim Şen Şube Başkanı Muhammet İkinci 2020 yılında başlayan inşaatın bitirilemediğine dikkat çekerek "Mevcut 100. Yıl ilkokulumuzun 630 öğrencisi bulunmaktadır. Yeni kayıt döneminde okula 140'ın üzerinde öğrencinin başlayacağı öngörülmektedir. Mahallenin, anne-baba ve çocukların bütün isteği bir an önce okullarına kavuşmaktan başka bir şey değil. Bu isteğe kayıtsız kalınamaz. 2020 yılında başlayan inşaat nasıl tamamlanamaz. Çocukların eğitiminden daha öncelikli ne olabilir? Eylül ayında ilkokulumuz hizmete açılmalı, çocuklarımız okullarına kavuşmalı, Yenimahalle halkı daha fazla mağdur edilmemelidir. Valilikten beklentimiz halkımızın bu talep ve beklentinin yerine getirileceğine dair komu oyunu rahatlatacak bir açıklamanın yapmasıdır" dedi.

Dört mahalleye hitap edecek

100. Yıl. İlkokulu Okul Aile Birliği başkanı Asu Çoban'da okulun dört mahalleye hitap edeceğini kaydederek, "Burada 7 yıllık bir okulun artık teslimini istediğimiz için toplanmış bulunuyoruz. Her sene teslimi gerçekleşecek ama bir türlü gerçekleşmeyen mahalle, okulumuz için buradayız. Burası dört mahalleye hitap edecek bir ilkokuldu. Bizler kayıt dışı olduğumuz bir mahalleye artık kilometrelerce yol giderek çocuklarımızı taşımak istemiyoruz" diye konuştu.

Protokol imzalanmasına rağmen tamamlanamadı

100.Yıl. İlkokulu Aile Birliği Başkan Yardımcısı Semra Saka ise dört yıl önce protokol imzalanmasına rağmen okulun tamamlanamadığını ifade ederek, " "Yedi yılı geçen bir okul hikayemiz olmuştur. Üç yıl boş arazi şeklinde kalmış, kalan dört yılı da yapım aşamasıyla devam etmektedir. Dört yıl önce protokol imzalanmasına rağmen okulumuz tamamlanmamıştır. Uzadıkça uzayan yıllar içinde velilerimiz ve öğrencilerimiz mağdur olmuştur. Kayıt alanı olmayan adresin gösterildiği okulda yedi yıldır çocuklarımız okumaktadır. Başka bir okula ait ek binasında eğitim görmektedir. Kısacası velilerimiz, çocuklarımız artık yeni okulunda eğitim görmek istiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bize okulumuzu teslim edin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yenimahalle Halkı Okullarını Geri İstiyor - Son Dakika

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