Yenipazar\'da Yağmur Duası

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Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Karacaören Mahallesi sakinleri kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Mahallede yaşamlarını sürdüren ve geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar, yağmur duası etmek için yüksek bir alanda toplandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın aralarında bulunduğu vatandaşlar, yağmur duası yaptı, namaz kıldı.