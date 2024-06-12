Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Gönüllüleri ile Buluştu - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Gönüllüleri ile Buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yenişehir Gönüllüleri ile bir araya geldi. Gönüllülere teşekkür plaketi veren Özyiğit, deprem sürecindeki dayanışmayı vurguladı.

12.06.2024 11:46
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yenişehir Gönüllüleri ile bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi'nin deprem sürecindeki faaliyetlerine gönüllü olarak katılan Yenişehir Gönüllüleri, dayanışmayı büyütmek adına çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özyiğit, bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yenişehir Gönüllüleri ile buluştu.

Etkinlikte gönüllülere teşekkür plaketi veren Özyiğit, şunları söyledi:

"Yüreği çok güzel, yaşamı sadece kendisi ve çevresinden ibaret olarak algılamayan gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Çünkü deprem felaketinde Yenişehir'de hep birlikte kenetlendik. Bu binada 55 bin kişinin üzerinde depremzede vatandaşımızı ağırladık.  23 Mayıs'ta kardeş şehrimizin bir daveti için Almanya'daydım, bir vatandaşımız yanıma geldi. 'Ailem orada depremzedeydi, siz onları misafir ettiniz ve orada yanımızdan hiç ayrılmadınız.' dedi. Depremin yıl dönümüzde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Hatay'a gittik. İnsanlar o süreçteki çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti.  Bunu siz başardınız. Böyle zamanlarda kenetlenmek, omuz omuza olmak çok kıymetli. Lise ve üniversiteli gençlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O süreçte gece saatlerine kadar çalıştılar. Bunlar insanın insan olma özelliğini gösteren değerli davranışlardır. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

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