Yenişehir Belediyesi Drama Kurslarına Kayıtlar Başladı

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Akademi'nin ücretsiz drama kursu için kayıtlar başladı. Başkan Abdullah Özyiğit, aileleri çocukları için kayıt yaptırmaya davet etti.

Çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve eğlenceli zaman geçirmelerine olanak tanıyacak kurslarla desteğini sürdüren Yenişehir Belediyesi, her yıl düzenlediği drama kursları ile de çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Yenişehir Belediyesi Akademi binasında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 324 327 46 40 telefon numarasını veya Yenişehir Halk Masası'nı arayabilecek.