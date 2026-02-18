Yenişehir Belediyesi, Fırtınanın Ardından Tüm Birimleriyle Sahaya İndi - Son Dakika
Yenişehir Belediyesi, Fırtınanın Ardından Tüm Birimleriyle Sahaya İndi

18.02.2026 11:42  Güncelleme: 12:33
Yenişehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından tüm birimleriyle sahaya indi. Acil Durum Müdahale Ekipleri, ihbarlara yanıt vererek olası su baskınlarının önüne geçti, ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

Yenişehir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun yağış ve fırtına, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaç devrilmeleri, su baskınları ve kırsal bölgelerde yaşanabilecek kaya düşmelerine karşı harekete geçen Yenişehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde tam kadro seferberlik başlattı. Fırtına nedeniyle ilçenin çeşitli noktalarında devrilen ağaçlar araçların üzerine düşerken, bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların belediyeye ait "Halk Masası" hattı üzerinden ilettiği talepler, stratejik bölgelerde hazır bekleyen ekiplerle anında paylaşıldı. Koordineli şekilde çalışan belediye ekipleri, fırtınanın etkilerini en aza indirmek için ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Çiftlikköy Mahallesi Anemon Oteli önünde devrilen ağaç kesilip kaldırıldı. Gökçebelen Mahallesi Gelişim Koleji'nde devrilen ağaç temizlenirken, İnönü Mahallesi Kushimoto Sokağı'nda ve Hürriyet Mahallesi Migros önünde devrilen ağaçlara da müdahale edildi. Palmiye Mahallesi 2. Cadde'de araç üzerine devrilen ağaç kesilerek kaldırılırken, Gazi Mahallesi Sağlık Parkı'nda kökünden sökülen ağaç ekipler tarafından temizlendi. Pirireis Mahallesi'nde ise devrilen bir ağacın otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Çalışmaları sahadan ve koordinasyon merkezinden anbean takip eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm birimlerin teyakkuz halinin sürdüğünü belirtti. Ekiplerin saniyelerle yarıştığını vurgulayan Özyiğit, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması bizim birinci önceliğimiz. Acil durum müdahale ekiplerimizle sahadayız; olası riskleri bertaraf etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yenişehir halkının huzuru ve güvenliği için ekiplerimiz görev başında kalmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi, Fırtınanın Ardından Tüm Birimleriyle Sahaya İndi
