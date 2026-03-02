Yenişehir'den Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği - Son Dakika
Yenişehir'den Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği

02.03.2026 10:28  Güncelleme: 11:47
Yenişehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerini yaptı. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde 593 üniversite öğrencisinin hesaplarına toplamda 7 milyon 375 bin TL yatırıldı.

Yenişehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemini kapsayan "Karşılıksız Eğitim Desteği" kapsamında ilk taksit ödemelerini gerçekleştirdi. İlçe sınırlarında ikamet eden ve 2025 YKS ile devlet üniversiteleri ile Türkiye veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen 593 Yenişehirli öğrenci destekten faydalanıyor.

Program kapsamında 2 yıllık bölümlerde öğrenim gören 98 öğrenciye toplam 686 bin TL, 4 yıllık bölümlerde öğrenim gören 393 öğrenciye 5 milyon 109 bin TL, 5 yıllık bölümlerde eğitim alan 24 öğrenciye 360 bin TL ve 6 yıllık bölümlerde öğrenim gören 61 öğrenciye 1 milyon 220 bin TL ödeme yapıldı. Böylece ilk taksitte toplam 7 milyon 375 bin TL öğrencilerin hesaplarına yatırılmış oldu.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, en büyük yatırımlarının eğitim olduğunun altını çizerek, "Eğitim, bir kentin ve bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Gençlerimizin eşit ve adil koşullarda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yenişehir'de hiçbir öğrencimizin ekonomik zorluklar nedeniyle eğitiminden geri kalmasını istemiyoruz. Karşılıksız Eğitim Desteğimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yenişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

