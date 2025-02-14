Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Kar Temizleme Çalışmaları Yapıyor

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımlı kırsal mahallelerden Değirmençay'da kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarına devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı yüksek rakımlı Değirmençay Mahallesi'nde yol açma çalışması yapan Yenişehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için teyakkuza geçti. Greyder ve kepçelerle yol açma çalışması yapan ekipler, kapanan yolları kısa sürede açarak, bölgede günlük ulaşımı güvenli hale getirdi.