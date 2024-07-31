Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ulaşım Ağını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ulaşım Ağını Güçlendiriyor

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendirmek ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için yoğun mesai yapıyor.

31.07.2024 13:51  Güncelleme: 14:14
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendirmek ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için yoğun mesai yapıyor.

Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerin tamamında yürüttüğü çalışmalarla mevcut yolları genişletilerek düzenleniyor ve yeni yol güzergahları oluşturuyor. Devam eden yol açma ve düzenleme çalışmaları, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölgedeki vatandaşlar, yeni yollar sayesinde ürünlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde pazara ulaştırabiliyor.

Kırsalda yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Yenişehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizin kalkınması ve halkımızın daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu kapsamda, kırsal bölgelerde başlattığımız yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak. Yol yapım çalışmalarımız sayesinde, kırsal mahallelerimizdeki ulaşım ağı güçleniyor ve modernize ediliyor. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler, bizleri daha da motive ediyor. Mahalle sakinlerimizin memnuniyeti, yaptığımız işin en büyük ödülü."

Kaynak: ANKA

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