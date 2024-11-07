Yenişehir Belediyesi'nden Çiftçilere Organik Destek - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Çiftçilere Organik Destek

Yenişehir Belediyesi, kimyasal gübre kullanımını azaltarak çiftçilere destek olmak için organik solucan gübresi üretimi yapıyor. Başkan Özyiğit, tarımsal verimi artırmak ve çevre dostu üretim için önemli adımlar attıklarını belirtti.

07.11.2024 13:49
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, kimyasal gübre kullanımını azaltmak ve çiftçilere destek vermek amacıyla ürettiği organik solucan gübrelerini kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Başkan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de toprağa, üretime ve üreticimize olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında kırsal mahallerdeki çiftçilere ziraat mühendisleri aracılığıyla budama, ilaçlama ve gübreleme ile ilgili eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, tarımda verimi artırmak amacıyla organik solucan gübresi üreterek, vatandaşlara dağıtıyor.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Çavak Mahallesi'ndeki üreticilere 2 bin litre solucan gübresi ulaştırdı. Üretimi devam eden gübreler periyodik olarak tüm kırsal mahallelerde ücretsiz dağıtılıyor. Yenişehir Belediyesi, çiftçilere organik solucan gübresi üretmeleri için de eğitim desteğinde bulunuyor.

Proje ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, şu bilgileri verdi:

"Kimyasal gübrelerin uzun vadede topraklarımızı yorup verimsiz hale getirdiği ve çevresel sorunlara yol açtığı bir dönemde, organik solucan gübresi gibi doğal ve sağlıklı alternatiflerle tarımsal verimi artırıyoruz. Bu yalnızca bir üretim projesi değil, aynı zamanda bilinçli bir tarım anlayışının yaygınlaşması için attığımız önemli bir adımdır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müzdeki ziraat mühendisleri aracılığıyla çiftçilerimize sunduğumuz budama, ilaçlama ve gübreleme eğitimleri sayesinde, verimlilik artışının yanında doğaya duyarlı üretim alışkanlıkları kazandırmayı da amaçlıyoruz. Solucan gübresiyle hem toprağı besliyor hem de üretimi destekliyoruz. Yenişehir'in kısıtlı tarım alanlarında üretimin artmasını, doğaya zarar vermeden sağlıklı ürünler yetiştirilmesini ve çiftçilerimizin daha az maliyetle daha çok kazanç sağlamasını önemsiyoruz. Dolayısıyla en üst seviyede üretim için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yenişehir'de toprağa, üretime ve üreticimize olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Yenişehir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Çiftçilere Organik Destek - Son Dakika

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