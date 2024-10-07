Yenişehir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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Yenişehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettirdi. Öğrenciler, hayvan bakımı hakkında veteriner hekimlerden bilgi alırken, hayvanlarla da vakit geçirdi.

07.10.2024 13:44  Güncelleme: 13:53
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) ve Yenişehir İlköğretim Okulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Yenişehir Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye'nin kurduğu hayvan bakımevini Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ziyaret eden çocuklar, hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerini yerinde gözlemledi. Bakımevinde görevli veteriner hekimler tarafından hayvan hakları, bakım süreçleri ve hayvan sahiplenmesi hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaret sırasında çocuklar, merkezdeki hayvanlarla bire bir ilgilenip onları besleyerek hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Hayvan sevgisi bilinciyle yetişen çocukların gelecekte daha duyarlı ve şefkatli bireyler olacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Hayvan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek, daha yaşanabilir ve sevgi dolu bir geleceği inşa etmemize yardımcı olacak. Hayvanlar bizim yaşam arkadaşlarımız. Onlara hak ettikleri değeri vermek, her birimizin sorumluluğunda. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi\'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

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