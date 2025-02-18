Yenişehir Belediyesi'nden Erken Çocukluk Gelişimi Projesi

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında Yenişehir Belediyesi Akademide yaptığı 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Taramaları'nı tüm mahallelere taşıyarak çocuklar için ev kazalarını önleme ve aileleri bilinçlendirme çalışması yürütecek.

Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında 6 Yaş Gelişim Değerlendirme Taramaları ile daha fazla çocuğa ulaşmak için muhtarlarla iş birliği yapacak. Yenişehir Belediyesi'nin uzman ekipleri mahallelerde 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini değerlendirecek ve aynı zamanda aileleri çocuklar için ev kazalarını önlemede bilgilendirecek. Yapılacak çalışma ile ailelerin ilk yardım öz yeterlikleri geliştirilecek.

İş birliği önemine dikkat çekildi

Yenişehir Belediyesi'nin proje ekibi, yapılacak çalışma hakkında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda çalışmanın detayları muhtarlarla paylaşıldı, görüş ve önerileri alındı. Yenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak'ın da katıldığı toplantıda muhtarlarla iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Ailelere yönelik ilk yardım eğitimi planlaması yapılacak

Yenişehir Belediyesi'nin mahallelerde 0-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik yapacağı değerlendirme sonunda çocuğun gelişim düzeyi hakkında aileleri bilgilendirerek, gelişime bağlı olası bir risk belirlenmesi halinde ilgili uzmana yönlendirilmesini sağlayacak. Aynı zamanda araştırma sonuçları da dikkate alınarak ev kazalarına yönelik bilgilendirmelerden oluşturulan kitapçık ailelere verilecek ve ailelere yönelik ilk yardım eğitimi planlaması yapılacak.

3 bin 584 çocuğun gelişim değerlendirmesi yapıldı

Yenişehir Belediyesi, bugüne kadar 3 bin 584 çocuğu klinik psikolog tarafından gelişim değerlendirme uygulamalarına tabi tuttu. 2 bin 295 çocuk normal gelişim gösterirken, 83 çocuk ileri gelişim gösterdi. Bin 206 çocukta ise çeşitli gelişimsel bozukluklar belirlenerek, aileler aracılığıyla uzmana yönlendirilmesi sağlandı.