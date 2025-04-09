Yenişehir Belediyesi'nden Kütüphane ve Kültür Kompleksi Projeleri - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Kütüphane ve Kültür Kompleksi Projeleri

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi projelerinin inşaatını inceledi. Projelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, kütüphanede 25 yıl boyunca çay, su ve çorbanın ücretsiz sunulacağını açıkladı.

09.04.2025 12:45
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, inşaat çalışmaları devam eden Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi projelerini yerinde inceledi. İki projenin de inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Özyiğit, "Bu önemli projeleri en kısa sürede halkımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayırsever iş insanlarının desteğiyle ağustos ayında temelleri atılan Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu, Yenişehir Belediyesi Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi ile Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Geçen hafta ilkokulun yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, büyük kent kütüphanesi ve kültür kompleksindeki çalışmaları da yerinde takip etti.

Kafeteryada 25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak

Kütüphane ve taziyeevinden oluşan Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi Eğriçam, Akkent ve Batıkent mahallelerinin kesişiminde yer alacak. Daha önce Menteş Mahallesi'nde inşa edilerek, hizmete açılan Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksi'nin devamı niteliğindeki projenin alt katı taziyeevi üst katı ise kütüphane ve ders çalışma alanlarından oluşacak. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan proje ise büyük halk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşuyor. Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri adını taşıyan proje ile kentin en büyük kütüphanesi, Mersin'in ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi kurulacak. Kütüphanede yer alacak kafeteryada 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlar için ücretsiz olacak. Proje kapsamında yapılacak oyuncak müzesi sanatçı Sunay Akın ile birlikte oluşturulacak.

"Projeleri halkımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erişilebilir kütüphaneleri kent geneline yaymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Yenişehir'de insan odaklı, eşitlikçi ve erişilebilir bir kent hayalini adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiye, eğitime ve sanata kolayca ulaşabilmesi bizim için çok kıymetli. Her yaştan yurttaşımızın faydalanabileceği bu projeler, kentimizdeki sosyal yaşamı zenginleştirecek ve daha iyi bir geleceğe katkı sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu önemli projeleri en kısa sürede halkımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Halil Aydemir, Yenişehir, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Kütüphane ve Kültür Kompleksi Projeleri - Son Dakika

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