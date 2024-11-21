Yenişehir Belediyesi\'nin Atık Toplama Hizmeti

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, evsel katı atık niteliği taşımayan ağaç budama, moloz, hafriyat, tadilat, kullanılmayacak durumdaki eski ev eşyaları ve benzeri atıkları düzenli olarak topluyor. Mahallelere göre toplama programı oluşturan Belediye, daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi evsel katı atık niteliği taşımayan ağaç budama, moloz, hafriyat, tadilat, kullanılmayacak durumdaki eski ev eşyaları ve benzeri atıkları periyodik olarak topluyor. Belediye, her mahalleye özel bir toplama programı oluşturarak, vatandaşların çevre kirliliği oluşturmadan bu tür atıkları kolayca bertaraf etmelerine imkan tanıyor. Belediye özellikle ağaç budama ve tadilat gibi süreçlerin ardından oluşan atıkların kontrolsüz şekilde çevrede birikmesini engelliyor.

Yenişehir Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahallelerine özel belirlenen programı takip ederek atıklarını belirtilen günlerde dışarı çıkarabiliyor. Uygulama ile hem çevre temizliği sağlanıyor hem de atık yönetimi daha sistemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, ağaç budama, moloz, hafriyat, tadilat, kullanılmayacak durumdaki eski ev eşyaları ve benzeri atıkların toplanması için '444 33 54' telefon numarası ile Yenişehir Belediyesi Halk Masası'nı arayarak talep oluşturabiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haftanın her günü farklı mahallelerde atık toplama işlemi gerçekleştiriyor. Mahallelere göre toplama programı şöyle:

-Pazartesi: Pirireis, Palmiye, Cumhuriyet, Hürriyet, Limonluk

-Salı: Gazi, İnönü, Bahçelievler, Güvenevler

-Çarşamba: Dumlupınar, Barbaros, Aydınlıkevler, Menteş

-Perşembe: Eğriçam, Barbaros, 50. Yıl, Menteş

-Cuma: Batıkent, Akkent, Kocavilayet, Kuzeykent

- Cumartesi: Fuatmorel, Çiftlikköy, Gökçebelen, Deniz